Тропические леса Бразилии начали выделять углекислый газ вместо кислорода

Климатологи бьют тревогу из-за метаморфозы с бразильскими лесами, которые перестали поглощать углекислый газ. Теперь они его выделяют. Впервые ученые заметили это семь лет назад и с тех пор количеств СО2 только увеличивается.

«Тропические леса играют важнейшую роль в фиксации углекислого газа, однако никто не пытался точно оценить, как на этот процесс влияют деревья, растущие за пределами Амазонии. Наши наблюдения показали, что объем запасенного в них углерода постепенно уменьшается. Это связано как со снижением скорости поглощения СО2, так и с ростом его выбросов», - пишут исследователи в научной статье для журнала Science Advances.

Амазонские джунгли занимают около 5,5 миллиона квадратных километров и содержат в себе десять процентов углерода, запасенного во всех живых организмах Земли. В ходе нового исследования ученые выяснили, как менялась биомасса 32 подобных тропических лесов Бразилии в промежутке между 1987 и 2020 годом. Для этого они собирали пробы древесины и почвы, а также отслеживали, как в этих регионах страны менялись средняя температура и уровень осадков.

Замеры показали неутешительные результаты. После 2013 года тропические леса начали больше выделять углекислого газа, чем кислорода. Одной из главных причин происходящего исследователи называют климатические изменения в мире, снижение уровня осадков и повышение средней температуры.

Не лучше обстоят дела с океанами. Ранее ученые-климатологи предупредили о катастрофическом состоянии мировых водоемов. По их расчетам, из-за глобального потепления происходит беспрецедентное повышение средней температуры воды. Это оказывает губительное влияние на морскую жизнь в целом, отмечают специалисты.

Изменение микроклимата океанов провоцирует увеличение кислотности воды из-за поглощения углекислого газа из атмосферы, уровень моря повышается, ледяные покровы отступают, а вода теряет кислород.