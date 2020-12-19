Роспотребнадзор временно закрыл торговый дом в Москве за нарушения мер профилактики COVID-19

Роспотребнадзор временно запретил работу одного из торговых домов в Москве за нарушения мер профилактики COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Был проведен осмотр помещений торгового дома "Савеловский"... Установлено, что юридическим лицом не обеспечено проведение в торговом доме санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции... Составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности», - информирует ведомство.

Отмечается, что в торговом доме не было оборудования для обеззараживания воздуха и отсутствовали кожные антисептики на всех входах. В санузлах не было необходимых условий для соблюдения посетителями личной гигиены.

Помимо этого, не в полном объеме обеспечивался контроль за использованием средств индивидуальной защиты, у посетителей не измерялась температура, не обрабатывались контактные поверхности.