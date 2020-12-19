Обама назвал российскую картину «Дылда» одним из любимых фильмов 2020 года

Картина российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» (2019) стала одним из самых любимых фильмов экс-президента США Барака Обамы в текущем году. Об этом бывший глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

Обама объяснил, что он и его супруга, как и многие люди, из-за пандемии коронавируса были вынуждены отказаться от походов в кино и проводить вечера дома за просмотром фильмов и телесериалов. Некоторые картины политику понравились особенно, о чем он рассказал своим подписчикам.

Список открыла «Ма Рейни: Мать блюза». Затем следуют «Дылда», «Манк», «Мартин Иден», «Бакурау», «Кровные узы», «Коллектив» и другие.

Стоит отметить, что «Дылда» в начале декабря была включена в топ лучших фильмов 2020 года по версии кинокритика американской газеты «Нью-Йорк таймс» Минолы Даргис.

Действие фильма «Дылда» происходит в Ленинграде в 1945 году. История повествует о двух фронтовых подругах, пытающихся заново начать мирную жизнь в пост-блокадном городе, когда вокруг и внутри - руины.

Мировая премьера картины прошла в официальной конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского международного кинофестиваля, где она удостоилась сразу двух наград - приза за лучшую режиссуру и приза FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме».