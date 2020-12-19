Дурное предзнаменование: неаполитанские верующие прочат миру страшные испытания

Верующие по всему миру готовятся к худшему. Дурным предзнаменованием они назвали отсутствие чуда, которое ежегодно вот уже на протяжении шести веков происходит в кафедральном соборе Неаполя, где хранятся мощи покровителя города Святого Януария.

Шестнадцатого декабря служители храма выносят из капеллы закрытую ампулу с засохшей кровью мученика. Как только колба оказывается рядом с главой святого, кровь начинает разжижаться и даже вскипать. Эта церемония собирает тысячи приверженцев католической веры со всего мира, но в этом году ничего не произошло. Прямую трансляцию происходящего вел телеканал Pomeriggio cinque.

Капеллан даже взял колбу в руки, но кровь осталась свернувшейся. Так случалось несколько раз в истории, и после каждого происходили неприятности вроде чумы, войны и извержения Везувия. Плюс недавняя смерть легендарного футболиста Диего Марадоны, которого неаполитанцы считают своим «божеством» - надежды тоже не добавляет.