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Дурное предзнаменование: неаполитанские верующие прочат миру страшные испытания

Ян Брацкий
00:24 19.12.2020
Колба с засохшей кровью святого мученика Януария осталась свернувшейся во время ритуальной церемонии с его мощами, что сочли дурным знаком.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: pomeriggio5, twitter

Верующие по всему миру готовятся к худшему. Дурным предзнаменованием они назвали отсутствие чуда, которое ежегодно вот уже на протяжении шести веков происходит в кафедральном соборе Неаполя, где хранятся мощи покровителя города Святого Януария.

Шестнадцатого декабря служители храма выносят из капеллы закрытую ампулу с засохшей кровью мученика. Как только колба оказывается рядом с главой святого, кровь начинает разжижаться и даже вскипать. Эта церемония собирает тысячи приверженцев католической веры со всего мира, но в этом году ничего не произошло. Прямую трансляцию происходящего вел телеканал Pomeriggio cinque.

Капеллан даже взял колбу в руки, но кровь осталась свернувшейся. Так случалось несколько раз в истории, и после каждого происходили неприятности вроде чумы, войны и извержения Везувия. Плюс недавняя смерть легендарного футболиста Диего Марадоны, которого неаполитанцы считают своим «божеством» - надежды тоже не добавляет.

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