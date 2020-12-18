Ленинградская область объявила 31 декабря выходным днем
Рабочий день будет перенесен на субботу, 26 декабря.
© Фото: Dmitry Chasovitin, Global Look Press
Ленинградская область объявила 31 декабря выходным. Вместо последнего дня 2020 года жители региона будут работать в субботу, 26 декабря. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Всем предприятиям в Ленинградской области будет рекомендовано перенести рабочий день с 31 на 26 декабря. Об этом просили люди», - сказал он Online47.
По словам главы региона, перенос рабочего дня на субботу будет удобнее и для отчетов, и для подготовки к празднику.
Напомним, что в России 31 декабря объявили выходным днем уже 35 регионов.