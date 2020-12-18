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Прокуратура начала проверку после инцидента с детьми в Сьяновских пещерах в Подмосковье

Иван Линдеманн
09:26 18.12.2020
Организатору экскурсии, которая закончилась вызовом МЧС, грозит наказание вплоть до уголовной ответственности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Московской области по факту ЧП в Сьяновских пещерах начали проверку. Организатору экскурсии, которая закончилась вызовом МЧС, грозит наказание вплоть до уголовной ответственности по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».  Об этом заявили в прокуратуре.

Там также сообщили, что все дети, которые вовремя не вышли на поверхность, спасены и чувствуют себя хорошо. Медицинская помощь им не потребовалась. 

Инцидент произошел накануне.  В Домодедове, в деревне Старосьяново в пещерах Сьяны группа из 10 человек в 10:45 зашла в пещеры, но к обозначенному времени  на поверхность не вышла. На место были направлены спасатели.

Сьяны - подмосковная система искусственных пещер-каменоломен. Общая протяженность только изученных ходов составляет 19 километров.

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