Прокуратура начала проверку после инцидента с детьми в Сьяновских пещерах в Подмосковье

В Московской области по факту ЧП в Сьяновских пещерах начали проверку. Организатору экскурсии, которая закончилась вызовом МЧС, грозит наказание вплоть до уголовной ответственности по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом заявили в прокуратуре.

Там также сообщили, что все дети, которые вовремя не вышли на поверхность, спасены и чувствуют себя хорошо. Медицинская помощь им не потребовалась.

Инцидент произошел накануне. В Домодедове, в деревне Старосьяново в пещерах Сьяны группа из 10 человек в 10:45 зашла в пещеры, но к обозначенному времени на поверхность не вышла. На место были направлены спасатели.

Сьяны - подмосковная система искусственных пещер-каменоломен. Общая протяженность только изученных ходов составляет 19 километров.