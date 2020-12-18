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Надбавки медикам, недостаток лекарств и подача воды: регионы приступили к проверкам после конференции Путина

Иван Линдеманн
Константин Коковешников
09:00 18.12.2020
Наряду с журналистами свои вопросы смогли задать и обычные граждане. Часть из них президент озвучил лично, остальные в специальных папках уйдут в администрацию и оттуда - главам субъектов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ

С момента большой пресс-конференции Владимира Путина еще не прошло и суток, а многие вопросы и проблемы, которые там затронули, уже решаются. Профильные министерства, региональные и местные власти незамедлительно отреагировали на жалобы простых людей.

Например, после жалобы на невыплату надбавок врачам, работающим в «красных зонах» больниц, губернатор Мурманской области Андрей Чибис тут же начал расследование, о результатах которого отчитывается в соцсетях.

«Вопрос оперативно перепроверили. Такое невозможно!», - написал он.

По поручению главы региона в Кольскую центральную больницу срочно поехал местный министр здравоохранения. Он нашел автора обращения к президенту и поднял табели с заработной платой.

«Размер начисленных выплат, повторюсь, это губернаторские выплаты, то есть за счет областного бюджета, ежемесячно в течение этих семи месяцев составлял в среднем 44800 рублей», - рассказал глава Минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев.

Лифтеры, уборщицы и буфетчицы, работающие в ковидных больницах, на федеральные выплаты рассчитывать не вправе. Помощь им оказывают из регионального бюджета. И здесь факты некоторых задержек все же признают.

«Средний персонал и младший персонал получили все выплаты. Вот с ноября месяца. Прочий персонал получит. Ну, обещают, что все оплатят, ждем постановления», - отметила старшая медсестра инфекционного отделения ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» Светлана Миккуева.

Еще одна проблема - нехватка бесплатных лекарств, на которую в письме к Владимиру Путину пожаловался житель Рязанской области.

«Почему больные коронавирусом лечатся за свои деньги? Говорили, что даже с подтвержденным диагнозом будут давать лекарства бесплатно, но этого нет. У нас, кого я знаю, лечатся сами. Где деньги? Это меня тоже очень интересует. Это Рязанская область, Коршунов Владимир Николаевич», - задал вопрос на пресс-конференции сам Владимир Путин.

В региональном Минздраве тут же доложили, что пациента с такими данными у них нет, а все необходимые медикаменты в аптеки поступили и отпускаются для лечения на дому совершенно бесплатно.

«Все средства на сегодняшний день законтрактованы - 100%. Закуплено 20 наименований препаратов, 18 уже поставлены в полном объеме. На сегодняшний день обеспечены 1964 человека», - отметил замминистра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец.

Установить, так ли это на самом деле, должна прокуратура. Она уже начала проверку.

В период пандемии особое значение приобретает поддержка семей с детьми. Альгиза Туктарова из Башкортостана последние два месяца не может получить пособие на девятимесячного ребенка. Владимир Путин поручил губернатору разобраться.

Но разговор шире - почему в регионах люди часто сталкиваются с безразличием чиновников? Президент вновь зачитал самостоятельно выбранный вопрос.

«Пишет Терехов Анатолий Николаевич. Он пришел с каким-то вопросом, тот ему говорит: «Это Вам Путин обещал? Вот у него и спрашивайте. Я не обещал». И дальше вопрос: «Почему чиновники в кабинетах ведут себя отвратительно?» По поводу того, кто с Вами так по-хамски обращался, мы постараемся выяснить. Я попрошу губернатора, чтобы он с Вами связался и навел порядок в своих рядах», - заявил Путин.

Ответ на этот, теперь уже риторический вопрос, во что бы то ни стало найдут в стенах пенсионного фонда в Ленинградской области. Его пороги Анатолий Терехов тщетно обивал год назад. Теперь распоряжение президента там берут на карандаш.

«На данный момент хочу опросить тех сотрудников, которые работают непосредственно в этой клиентской службе, и уточнить у них все те сведения по обращению данного гражданина», - отметила управляющая Отделением Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Мария Ларионова.

Спрашивали Владимира Путина и о газификации отдельных населенных пунктов, и водоснабжении целого полуострова. Жителей Евпатории и Симферополя уже предупредили, что до конца года они могут остаться без горячей воды. Запасы водохранилищ достигли критических уровней. Необходимо рыть скважины и, возможно, ставить современные опреснительные установки.

«В первоочередных мероприятиях - бурение дополнительных скважин на четырех водозаборах, которые ориентировочно до апреля. Порядка еще 40 тысяч кубических метров воды в сутки будет возможность подать на город Симферополь. Засушливый период имеет цикличность. Вполне вероятно, что в 2021-2022 году мы придем в нормальное состояние», - заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Исмет Аблаев.

Но если Крым с такой проблемой столкнулся относительно недавно, то в соседних Геленджике и Новороссийске подача воды по графику уже давно стала нормой жизни. Троицкий водопровод протяженностью почти 80 километров был построен в середине прошлого века. Три года назад на строительство нового выделили 10 миллиардов рублей.

«Я могу смело сказать, что в 2022 году проблема подачи воды в Новороссийск по графику уйдет в прошлое. Проблема дефицита воды и подачи по графику  в Геленджик тоже должна была уйти в 2022 году. Но я уверен, что проблема подачи воды по графику в Геленджик может уйти в прошлое уже в следующем году», - сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Пресс-конференция Владимира Путина в этот раз была совмещена с прямой линией, которую этой весной провести не смогли. Наряду с журналистами свои вопросы смогли задать и обычные граждане. Часть из них Владимир Путин озвучил лично, остальные в специальных папках уйдут в администрацию президента и уже оттуда - главам субъектов по всей стране.

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