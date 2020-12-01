Огненное зарево: кадры пожара после разрыва газопровода в Красноуральске

В Сети появились кадры пожара, который начался после разрыва грузовиком газопровода в Красноуральске Свердловской области. Инцидент произошел накануне вечером.

Авария произошла из-за того, что у проезжавшего по улице Дзержинского грузовика самопроизвольно открылся кузов. Водитель этого не заметил и на полном ходу разорвал кузовом газовую трубу, после чего вспыхнул пожар.

Газопровод сразу же перекрыли, без отопления осталось более 50 жилых домов. На место прибыли сотрудники полиции, МЧС и газовой службы. Пожарным удалось оперативно справиться с огнем. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, сообщает Znak.com.