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СМИ сообщили о смене владельца у трубоукладчика «Северного потока-2»

Тамара Астапенкова
08:12 18.12.2020
Это произошло на фоне возможного ужесточения санкций США в отношении газопровода.
СМИ сообщили о смене владельца у трубоукладчика «Северного потока-2»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress

Трубоукладочная баржа «Фортуна», которая задействована в строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии, сменила собственника. Это следует из обновленной записи в Российском международном реестре судов (РМРС).

Новым владельцем судна теперь является ООО «КВТ-Рус». Ранее собственником «Фортуны» значилось ООО «Универсальная транспортная группа», которое приобрело баржу у гонконгской Strategic Mileage в начале октября 2020 года, пишет РБК.

Точная дата, когда баржа сменила собственника, не сообщается. Смена владельца произошла на фоне возможного ужесточения санкций США в отношении газопровода. По информации агентства, основной вид деятельности нового собственника «предоставление услуг по перевозкам», в качестве дополнительной указана «деятельность морского грузового транспорта».

Накануне в США заявили, что не оставят попыток помешать завершению строительства российского газопровода «Северный поток-2» и будут продолжать вводить санкции.

Неделю назад пресс-служба оператора проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что к строительству газопровода «Северный поток -2» приступил трубоукладчик «Фортуна». Сообщалось, что судно должно установить в водах участок газопровода длиной 2,6 километра на глубине около 30 метров. Укладка будет произведена в исключительной экономической зоне Германии.

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