Сноубордист Соболев извинился за шутку с видео о его «пропаже в лесу»

Сноубордист Алексей Соболев извинился за шутку с видео, которое он распространил в соцсетях, что якобы заблудился в лесу. Многократный чемпион России признался о слишком позднем осознании того, что «есть вещи, которыми не шутят».

«Есть вещи, которыми не шутят. По какой-то причине я понял это слишком поздно и был уверен, что вы будете рады, когда все прояснится! Сейчас задаю вопрос сам себе: как такая идея прошла фильтр в моей голове? Когда стоишь по другую сторону и знаешь, что с тобой ничего не произошло, не думаешь, к каким последствиям приведет твоя шутка», - написал Соболев в Instagram.

Напомним, что в среду, 16 декабря, появилась информация, что Алексей Соболев заблудился с другом в лесу у горнолыжного курорта «Шерегеш». Судя по опубликованным в соцсетях спортсмена видео, у друзей на телефонах села батарейка, после чего они перестали выходить на связь. На последних кадрах спортсмен просил подсказать номер телефона спасателей.

Уже позднее региональные власти сообщили, что сноубордист живой и здоровый находится в своем отеле в Кузбассе. А снятое для соцсетей видео является постановочным.

«Хочу извиниться лично перед каждым человеком, который переживал из-за этой глупой шутки. Я позвоню каждому и лично попрошу прощения по телефону. Готов лично пообщаться с каждым, кто напишет в директ свой номер телефона», - написал спортсмен.

Сноубордист сообщил, что удалил видео со своей якобы пропажей в лесу. И признался, что это не стоило и «сотой доли переживаний, которые были у неравнодушных людей».