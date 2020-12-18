Гинцбург рассказал о сроке действия «лайт-вакцины» от коронавируса

После легкой версии вакцины от коронавируса иммунитет к инфекции сформируется в течение 3 недель и будет сохраняться примерно 3-4 месяца. Об этом рассказал глава НИЦ имени Гамалеи, который при участии министерства обороны России разработал «Спутник V», Александр Гинцбург.

«Просто мы укорачиваем иммунитет, не делаем его длительным и не создаем клетки памяти», - сказал он ТАСС.

Эффективность вакцины будет составлять примерно 85%. При этом у пожилых граждан показатель, возможно, будет меньше.

«Но основную свою функцию, независимо от возраста, а именно - уменьшение количества тяжелых случаев и госпитализаций, данный препарат может выполнить», - уточнил Гинцбург.

Также ученый добавил, что вакцинироваться двухкомпонентным препаратом лучше, легкая версия - это крайний случай.

«Это будет один компонент, и, в первую очередь, он будет использоваться в тех странах, где очень высокая смертность, где надо очень быстро сбить этот пик смертности за счет менее продолжительного по действию вакцинного препарата», - сказал глава НИЦ имени Гамалеи.

Накануне Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции сообщил, что для привития большего числа людей ученые разработают «лайт-вакцину».