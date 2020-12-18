Россиян оштрафовали на 23 миллиона рублей за несвоевременные тесты на COVID-19

Россиянам, которые несвоевременно не прошли обследование на COVID-19 после возвращения из-за границы, выписали штрафов на 23 миллиона рублей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«В настоящее время, в связи с несвоевременным прохождением обследования на COVID-19, в отношении российских граждан, вернувшихся из-за границы, наложено штрафов на общую сумму 23 075 600 рублей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во многих странах, в том числе и европейских, фиксируется ухудшение ситуации с распространением коронавируса. По данным Роспотребнадзора, только в трех странах, которые могут посещать россияне, эпидемиологическая обстановка соответствует всем критериям. Речь идет о Сейшельских островах, Танзании и Эфиопии.

В четырех странах, из 16 открытых к посещению, эпидемиологическая обстановка не соответствует ни одному критерию - это Белоруссия, Казахстан, Турция и Швейцария.

Ранее в Роспотребнадзоре пояснили, что страна может соответствовать критериям безопасности, если показатель заболеваемости коронавирусом не превышает 40 из 100 000 за последние две недели, а среднесуточный показатель темпа прироста должен быть менее одного процента.