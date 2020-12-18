Sony отзывает Cyberpunk 2077 из магазинов

Sony удалила из магазина PlayStation Store игру Cyberpunk 2077. Об этом сообщается в Twitter компании. Причиной стали проблемы с оптимизацией и качеством игры.

Также компания сделала специальную форму на сайте для пользователей, которые хотят вернуть деньги. Отмечается, что недовольных качеством игры Cyberpunk 2077 на консолях оказалось так много, что сайт Sony был недоступен в течение нескольких часов.

Речь при этом идет только об онлайн-магазине. Владельцы PS4 и PS5 все еще могут купить диск Cyberpunk 2077 в розничных магазинах. Для ПК и Xbox игра доступна и онлайн.