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В Каспийском море обнаружен лед аномальной толщины

Тамара Астапенкова
07:07 18.12.2020
Эти процессы связаны со значительными морозами, которые отмечались на юге европейской части России.
В Каспийском море обнаружен лед аномальной толщины
© Фото: dasdasha2015 unsplash

Азовское море начало замерзать раньше обычного. На севере Каспийского моря обнаружен лед, толщиной больше нормы на 30%. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, эти процессы связаны со значительными морозами, которые отмечались на юге европейской части России.

«Началось установление ледостава на Азовском море в Таганрогском заливе. Также начал замерзать север Каспийского моря. Причем по оценкам - ледовитость моря примерно на 30% превышает обычные для этого времени показатели. Речь идет о толщине и площади льда», - пояснил РИА Новости Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что с понедельника, 21 декабря, на европейскую часть России придет похолодание. Погода начнет приходить к климатической норме и понизится на несколько градусов.

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