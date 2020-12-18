«Спутник V» признали научным прорывом года
Вакцину «Спутник V», созданную НИЦ имени Гамалеи при участии министерства обороны России, признали главным научным прорывом года. Такую оценку российскому препарату дал американский журнал Science - одно из самых авторитетных научных изданий мира.
Оно отметило также вакцины компаний Moderna и Pfizer-BioNTech. В журнале подчеркивают, что все три препарата были разработаны и испытаны с рекордной скоростью.
Тем временем, в НИЦ имени Гамалеи сообщили, поскольку востребованность в «Спутнике V» очень большая, для поставок за рубеж будет создан легкий вариант препарата, то есть однокомпонентный. Он позволит делать прививку один раз - иммунитет при этом образуется, но не такой длительный и устойчивый, как от двух прививок.
В институте уточнили - россиянам будут ставить исключительно двухкомпонентную вакцину. Есть новости, касающиеся и ее производства. Помимо РФ, «Спутник V» будут выпускать в Индии. Для россиян там произведут более 300 миллионов доз.