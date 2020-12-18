В Роспотребнадзоре назвали безопасные для путешествий страны

Россия восстановила авиасообщение с 16 странами, однако только три из них соответствуют всем критериям Роспотребнадзора по эпидемиологической безопасности. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Безопасной обстановкой для путешествий на фоне пандемии могут похвастаться Эфиопия, Танзания и Сейшельские острова. Эти страны соответствуют критериям Роспотребнадзора. Согласно им, показатель заболеваемости коронавирусом не должен превышать 40 из 100 000 за последние две недели, а среднесуточный показатель темпа прироста должен быть менее одного процента. Третий критерий — показатель распространения инфекции Rt.

Двум из трех критериев, передает ТАСС, соответствуют Египет, Куба, Киргизия и Мальдивы. Одному из трех - Япония, Южная Корея, Сербия, Великобритания и Арабские Эмираты.

Ранее Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, когда откроются границы, закрытые из-за распространения коронавируса. Глава государства отметил, что это решение полностью зависит от врачей, и границы будут открыты, когда эксперты сочтут это возможным.