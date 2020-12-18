Заправка топливом и проверка связи: кадры подготовки ракеты-носителя «Союз-2.1б» к старту

Сегодня на космодроме Восточный состоится старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками на борту. Нынешний старт станет первым полностью коммерческим пуском.

До запуска осталось меньше 12 часов. На данный момент ракета практически готова к старту. Остался самый важный процесс – это заправка топливом. Его на момент запуска на борту будет в 10 раз больше, чем весит сама ракета – это 30 тонн, а в общей сложности взлетная масса составит 300 тонн.

Кроме этого сейчас идет процесс последних проверок управления ракеты и связи с ней. Как только это будет закончено, то будет дано разрешение на запуск, включатся разгонные двигатели и ракета начнет свой путь к околоземной орбите. Она выведет 36 британских космических аппаратов OneWeb, которые обеспечат устойчивой связью отдаленные населенный пункты нашей планеты.

Три дня назад началась подготовка к старту. Ракету-носитель «Союз-2.1б» установили на стартовый стол, произошла процедура ее вертикализации. До стартовой площадки ее транспортировали на железнодорожной платформе 4,5 километра. После установки ракеты началась предстартовая подготовка с помощью уникальной мобильной башни обслуживания - 52-метровое сооружение сооружение, которое полностью закрывает и защищает ракету от холода, ветра, дождя и обеспечивает доступ персонала, подачу приборов, приспособлений ко всем системам ракеты-носителя.