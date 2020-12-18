В европейскую часть России придет похолодание

С понедельника на европейскую часть Российской Федерации придет похолодание. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По мнению синоптика, похолодание стоит ожидать с 21 декабря. На территории Москвы теплая погода сохранится до конца выходных, ночью столбик термометра опустится до минус 5 градусов, днем — от 0 до минус 2 градусов.

Однако с понедельника погода станет приходить к климатической норме и понизится на несколько градусов. Это коснется территории Центрального федерального округа, передает РИА Новости.

Ранее Вильфанд рассказал, что продолжительность времен года в обозримом будущем может сильно измениться из-за влияния климата. По словам синоптика, количество дней с температурой ниже нуля постоянно уменьшается, то есть период зимы медленно сокращается.