Огонь в воде: кадры пожара с рыболовецкого судна в Охотском море

В Охотском море загорелось рыболовецкое судно «Энигма Астралис», которое находилось в 130 километрах от Магадана. На кадрах видно, как густой черный дым валит из кают, предположительно в одной из них началось возгорание. На данный момент пожар ликвидирован, осталось только задымление.

На борту во время инцидента находились 47 человек. Экипаж был вовремя эвакуирован с судна и доставлен на плавзавод «Всеволод Сибирцев». В результате инцидента никто не пострадал.

По факту возгорания прокуратура начала проверку.