Завеса тайны: представлены уникальные экспонаты из арсенала СВР

Замаскированный под пачку сигарет фотоаппарат, ручка со шприцем, а еще неизвестные документы о подготовке нападения Гитлера на СССР. Все это экспонаты новой выставки, которая открылась в Музее современной истории России. Она посвящена самой невидимой службе страны - внешней разведке, которой в эти выходные исполняется 100 лет.

Все фотографии и артефакты - из музея службы внешней разведки. Он находится на закрытой территории, в здании главного управления. Туда допускают только сотрудников СВР. Более того, есть традиция, что каждый разведчик-нелегал перед тем, как отправиться в зарубежную командировку, должен прежде увидеть эту экспозицию, чтобы узнать больше об истории службы и собственной страны.

«Я Вильям Фишер добровольно соглашаюсь встать в ряды нелегалов» - это почерк человека, что в мировую историю вошел под именем Абель. Рядом рассекреченные документы, которые показывают впервые: донесения Сталину, где указана дата нападения Германии на Советский союз, или свидетельства о начале войны холодной - англичане не выдают Москве архивы Гитлера, а Рузвельт строит планы по экономической блокаде СССР.

«Для любого сотрудника нашей службы важным обстоятельством являются традиции службы, которые передаются из поколения в поколение, традиции, которые были заложены еще 100 лет назад. Это является одним из фундаментов для каждого сотрудника», - заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

Съемочная группа «Звезды» встретилась со вторым поколением разведчиков - учениками Юрия Дроздова - напарника Абеля и создателя «Вымпела». Семейной четой, что четверть века работала под прикрытием в США. Дональд Хитфилд - он же Андрей Безруков - финансовый консультант и магистр Гарварда. Сообщил немало важной информации о работе Белого дома и НАТО. Трейси Ли Фоули - агент по недвижимости - выстроила целую сеть связей, что помогли нашей разведке.

«Разные были истории, нам каких только тайников не приходилось копать. И мы использовали маленьких детей для прикрытия. С колясочкой подходили, пока ребенок играл, я где-то "копала"», - вспоминает бывший разведчик-нелегал Елена Вавилова.

Если не Вавиловой и Безрукову, то их предшественникам точно не раз приходилось пользоваться особыми инструментами. С виду – обычный камень, а на самом деле - тайник, этот огнетушитель – средство слежения. Или вот, например, вроде бы обычная отвертка, но это рация. Штучная работа – в 70-е годы фотоаппараты такого размера еще не выпускали, официально, об их существовании знали только разведчики.

«Суперсекретые разработки спецслужб. Фотокамера могла быть спрятана просто в пачке сигарет», - уверяет заместитель заведующего отделом научно-просветительской работы Александр Фролов.

Безруков и Вавилова за 25 лет работы ни раз попали под подозрение. В 2010 году ФБР арестовало их из-за предательства. Кстати, только тогда их собственные дети узнали: они - вовсе не американцы с канадскими корнями, а русские. Вот она настоящая разведка - готовность пожертвовать всем.

«Когда вы посвящаете себя чему-то и вы уверены, что вы идете по правильному пути, это почти религиозное чувство, то у вас все мелочи жизни реально становятся мелочами, которые вас не трогают. У вас появляется внутренняя уверенность в вашей правоте, в том, что вы работаете на что-то высшее», - объяснил бывший разведчик-нелегал Андрей Безруков.

На выставке в СВР портреты рассекреченных легенд разведки. Варданяны - герои Тегеранской операции, Блейк, передававший в Союз секретные материалы британской службы Ми-6. Любопытно, что все эти картины тоже нарисовал разведчик. Вопреки стереотипам, людей творческих профессий среди нелегалов немало. Одним из них был Юрий Шевченко - что полвека поставлял в Союз информацию Альянса. Он умер в этом году. Теперь его барельеф на памятнике у главного штаба СВР в Ясенево.

«Косова - замечательная разведчица - она скульптор, Зоя Воскресенская - известная уже потом, после того, как она ушла из разведки, детская писательница», - перечисляет имена и фамилии председатель совета ветеранов СВР Михаил Погудин.

Эта служба, которая, действительно не видна. О большинстве героев СВР мы, наверное, не узнаем никогда. И рассекреченные материалы - только вершина айсберга. Но даже ее достаточно, чтобы понять: без этих людей история нашей страны была бы другой.