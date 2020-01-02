В Китае 27 человек заболели неизвестной пневмонией

По меньшей мере 27 человек заразились неизвестным видом пневмонии в китайском городе Ухань. Состояние семерых больных оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению провинции.

Болезнь сопровождается высокой температурой и затрудненным дыханием. По словам врачей, ее течение, как и период выздоровления, зависит от состояния иммунитета заразившегося.

Уточняется, что этот вид пневмонии – вирусный, случаев ее передачи от человека к человеку пока не зарегистрировано.

В пунктах пропуска через государственную границу с Китаем в Амурской области усилен санитарно-карантинный контроль. Проводится профилактическая работа с туристами, выезжающими в КНР.

Вспышки атипичной пневмонии фиксируются в Китае не в первый раз. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2002-2003 годах от эпидемии скончались около 350 человек.