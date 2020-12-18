Ущерб от мошеннических звонков российских заключенных в 2020 году составил 1,8 миллиарда рублей

Ущерб от мошеннических звонков, которые совершили заключенные колоний и тюрем в РФ, в 2020 году составил 1,8 миллиарда рублей. Об этом рассказал президент российской секции Международной полицейской ассоциации (МПА) Юрий Жданов.

«Количество мошеннических звонков в 2020 году, которые зарегистрированы в РФ с территорий колоний и следственных изоляторов, подведомственных ФСИН, из общего объема составляют 3%. Однако ущерб от таких звонков составил уже 1,8 миллиарда рублей», - приводит РИА Новости его слова.

Как информирует МВД РФ, за девять месяцев текущего года в России от действий киберпреступников пострадали 287 тысяч человек. Ущерб по таким преступлениям превысил 68 миллиардов рублей. При этом за весь 2019 год было зафиксировано 294,4 тысячи преступлений, совершенных с применением информационно-телекоммуникационных технологий.