МВД определит перечень дорог для сдачи водительского экзамена

В России конкретизируют перечень дорог и улиц для проведения практической части экзамена на получение водительского удостоверения. С подобной инициативой выступили в МВД. В ведомстве добавили, что любые маршруты с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов будут исключены.

«В соответствии со вступающими в силу с 1 апреля 2021 года изменениями, маршруты будут представлять собой перечень дорог и улиц, на которых будет проводиться практический экзамен», - сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

Кроме того, инспекторы не будут проверять первоначальные навыки управления автотранспортным средством на закрытых полигонах, добавили в ведомстве. Специально для курсантов автошкол будет переработан экзаменационный лист и существующая система штрафных баллов, допустимых при прохождении итогового испытания.