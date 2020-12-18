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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать елку

Роман Захаров
04:21 18.12.2020
В ведомстве дали советы, как выбрать безопасную ель и не стать жертвой недобросовестных продавцов.
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать елку
© Фото: pixabay

Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации, на что следует обратить внимание при покупке новогодней елки. В частности, в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что приобрести праздничную ель можно на городском елочном базаре или в лесничестве. Также это можно сделать на новогодних ярмарках, которые открываются с середины декабря на розничных рынках и на территориях, прилегающих к торговым центрам.

«Покупать елки "с рук", у так называемых "черных лесорубов", незаконно. Чтобы избежать покупки незаконно вырубленной елки, приобретайте дерево только в официальных точках продаж, при наличии у продавца договора с питомником елей о покупке деревьев», - предупреждает надзорное ведомство.

В сообщении также говорится, что елку лучше покупать в двадцатых числах декабря, это необходимо для того, чтобы дерево не осыпалось к Новому году. Ель необходимо выбирать с ровным и толстым стволом без трещин, ветви должны быть гибкими, а иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках.

«Ударьте стволом дерева о землю или слегка потрясите елку - если иголки сильно осыпаются, это плохой признак. Разотрите несколько хвоинок в ладонях - должен ощущаться характерный запах хвои», - рекомендуют специалисты.

Когда ель будет доставлена домой, ее нужно на два-три часа поставить в прохладное место, например, на балкон, чтобы она могла постепенно адаптироваться к теплу.

Кроме того, в Роспотребнадзоре считают, что качественная и безопасная елка должна быть изготовлена из пожароустойчивых материалов или обработана специальными составами, исключающими возгорание. На елочной упаковке обязательно должна быть напечатана информация о пожарной безопасности.

При этом в ведомстве подчеркнули, что елка не должна источать неприятный химический запах и иметь в составе опасных для человеческого организма веществ. Продавец обязан предоставить сертификат качества.

Специалисты советуют убедиться в наличии на упаковке следующей информации: даты изготовления; правил и условий эксплуатации; данных о материале, из которого сделана елка; данных о производителе и предприятии, принимающем претензии. При этом вся информация должна быть напечатана на русском языке.

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