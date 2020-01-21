Небензя: дискуссия по делу об инциденте с «химоружием» в Думе вызвала большой резонанс

Неформальная встреча, которая состоялась 20 января по инициативе российской стороны для обсуждения расследования инцидента, когда на территории сирийского города Дума 7 апреля 2018 года якобы применялось химическое оружие, вызвала большой резонанс и интерес в ООН. По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, в «заинтересованной дискуссии» принимали участие более 25 делегаций, а на встрече присутствовали практически все послы - члены Совета Безопасности. Также был и постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, который внес «важный вклад в проведение этого мероприятия», и председатель Фонда содействия развитию демократии Максим Григорьев, сказал Небензя.

«Мы привели известные факты и новые факты, касающиеся этого эпизода, и поставили вопрос о необходимости его расследования в Организации по запрещению химического оружия в соответствии с высокими стандартами этой организации, которые, к сожалению, в последнее время, мы знаем, не всегда соблюдаются», - цитирует слова дипломата ТАСС.

В докладе о расследовании инцидента в Думе Организации по запрещению химического оружия, опубликованном в 2019 году, утверждалось, что при атаке на город якобы имело место использование химического вещества, «вероятно, хлора», баллоны с которым были сброшены с воздуха. Это позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.

После этого в Министерстве обороны России представили ОЗXО свою оценку доклада по химинциденту. Побывавшие на месте происшествия российские военные эксперты обратили особое внимание на многочисленные противоречия и нестыковки в указанном документе, свидетельствующие фактически о постановочном характере инцидента.