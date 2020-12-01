Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: стрелявшее в иранского ученого оружие управлялось через спутник

Виктория Ивашечкина
08:39 01.12.2020
Также подчеркивается, что покушение на Мохсена Фахризаде было организовано спецслужбами Израиля.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Irib News Agency, Keystone Press Agency, Globallookpress

Убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде осуществлялось при помощи автоматического стрелкового оружия, которым управляли через спутник. Об этом рассказывает издание Al Alam со ссылкой на источники.

Также отмечается, что покушение было организовано спецслужбами Израиля.

Напомним, в понедельник, 30 ноября, секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани уточнил, что убийство ученого произошло с использованием специального оборудования без присутствия убийц на месте преступления.

Нападение на ученого произошло в пятницу, 27 ноября. Врачи не смогли спасти Фахризаде, он скончался в больнице. Убийство произошло в городе Абсард в провинции Тегеран. Ученый получил смертельные ранения в результате взрыва и расстрела. В результате теракта также погибло еще три человека. 

Позже президент Ирана Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Как заявил глава государства, это преступление не замедлит развитие атомной отрасли в его стране.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:13 В стране и мире
Видео
Огненное зарево: кадры пожара после разрыва газопровода в Красноуральске
08:11 В стране и мире
В закон о праве приобретения оружия предложили внести изменения
07:53 В стране и мире
Видео
Онлайн-больничный и дистанционные услуги нотариуса : какие нововведения ждут россиян с 1 декабря
07:02 В стране и мире
Видео
Миротворцы РФ обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе
06:26 В стране и мире
Видео
В регионах РФ вступили в силу новые ограничения по COVID-19
Популярное
Популярное
Видео
Подводная схватка: битва дайвера с огромной акулой попала на видео
«Теоретический блеф»: эксперт о модели украинского танка, который представили как «убийцу Арматы»
Чудовище из глубин: ученые раскрыли одну из тайн Бермудского треугольника
Ученые признали необратимой катастрофу на Земле
Видео
Небо Смоленска озарила необъяснимая вспышка
Видео
В Абу-Даби одновременно взорвали четыре небоскреба: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.