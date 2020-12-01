СМИ: стрелявшее в иранского ученого оружие управлялось через спутник

Убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде осуществлялось при помощи автоматического стрелкового оружия, которым управляли через спутник. Об этом рассказывает издание Al Alam со ссылкой на источники.

Также отмечается, что покушение было организовано спецслужбами Израиля.

Напомним, в понедельник, 30 ноября, секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани уточнил, что убийство ученого произошло с использованием специального оборудования без присутствия убийц на месте преступления.

Нападение на ученого произошло в пятницу, 27 ноября. Врачи не смогли спасти Фахризаде, он скончался в больнице. Убийство произошло в городе Абсард в провинции Тегеран. Ученый получил смертельные ранения в результате взрыва и расстрела. В результате теракта также погибло еще три человека.

Позже президент Ирана Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Как заявил глава государства, это преступление не замедлит развитие атомной отрасли в его стране.