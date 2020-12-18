Гинцбург поддержал введение сертификатов для вакцинированных от COVID-19

Введение в короткие сроки международных сертификатов для людей, сделавших прививку от коронавируса, поможет им не ограничивать свое передвижение и почувствовать все плюсы от вакцинации. Такое заявление сделал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

В четверг, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции сообщил, что считает возможным обсуждение вопроса о введении международных сертификатов для лиц, вакцинированных от COVID-19.

«Исключительно положительно (отношусь к инициативе введения сертификатов - прим. ред.). Я бы сказал, это заявление Владимира Владимировича ускорит работу Министерства здравоохранения по созданию необходимой документации, которую надо в срочном порядке вводить, чтобы люди действительно почувствовали эффективность вакцинации не только на себе, когда они сидят дома или выходят в магазин, а когда у них появится больше свободы и возможности передвигаться на более дальние расстояния, что, естественно, будет гарантировать безопасность как их, так и окружающих, с кем они будут контактировать», - приводит ТАСС слова специалиста.

Гинцбург добавил, что в таком документе также может быть прописано условие о том, что привитый человек, у которого подтвержден значительный уровень иммунитета, имеет право не носить маску. В то же время, считает ученый, эти моменты нужно очень внимательно проработать, а окончательное решение должны принять Минздрав, Роспотребнадзор и иные компетентные ведомства.