В Роспотребнадзоре назвали увеличивающий риск заражения COVID-19 фактор

Выезд за границу существенно увеличивает риск заражения новой коронавирусной инфекцией. С таким предупреждением выступили в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства напомнили, что при посещении зарубежных стран необходимо строго соблюдать меры безопасности, а при любом недомогании сразу обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

«При выезде в зарубежные страны возрастает риск заражения новой коронавирусной инфекцией», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Кроме того, нельзя забывать о том, что в ряде государств введены дополнительные ограничения, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Среди них может быть комендантский час, соблюдение изоляции, запрет на посещение мест массового скопления людей и другие.

Туристы, которые отважатся совершить зарубежный вояж в таких условиях обязаны по возвращении на родину в течение трех суток сдать тест на COVID-19 и разместить информацию о результатах на Едином портале Госуслуг. До получения результатов анализов такие граждане должны находиться дома на изоляции.

«В настоящее время, в связи с несвоевременным прохождением обследования на COVID-19, в отношении российских граждан, вернувшихся из-за границы, наложено штрафов на общую сумму 23 075 600 рублей», - добавили в пресс-службе.

В России за все время пандемии официально было зарегистрировано 2 762 668 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 715 241 эпизодов пришлись на столицу. Всего по стране от COVID-19 скончались более 49 тысяч человек.