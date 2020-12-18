Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Роспотребнадзоре назвали увеличивающий риск заражения COVID-19 фактор

Ян Брацкий
03:36 18.12.2020
Находясь за рубежом необходимо строго соблюдать меры профилактики инфекции, а при первых симптомах немедленно обращаться к врачу.
В Роспотребнадзоре назвали увеличивающий риск заражения COVID-19 фактор
© Фото: Frank Hoermann SVEN SIMON globalloopkpress

Выезд за границу существенно увеличивает риск заражения новой коронавирусной инфекцией. С таким предупреждением выступили в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства напомнили, что при посещении зарубежных стран необходимо строго соблюдать меры безопасности, а при любом недомогании сразу обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

«При выезде в зарубежные страны возрастает риск заражения новой коронавирусной инфекцией», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Кроме того, нельзя забывать о том, что в ряде государств введены дополнительные ограничения, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Среди них может быть комендантский час, соблюдение изоляции, запрет на посещение мест массового скопления людей и другие.

Туристы, которые отважатся совершить зарубежный вояж в таких условиях обязаны по возвращении на родину в течение трех суток сдать тест на COVID-19 и разместить информацию о результатах на Едином портале Госуслуг. До получения результатов анализов такие граждане должны находиться дома на изоляции.

«В настоящее время, в связи с несвоевременным прохождением обследования на COVID-19, в отношении российских граждан, вернувшихся из-за границы, наложено штрафов на общую сумму 23 075 600 рублей», - добавили в пресс-службе.

В России за все время пандемии официально было зарегистрировано 2 762 668 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 715 241 эпизодов пришлись на столицу. Всего по стране от COVID-19 скончались более 49 тысяч человек. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
01:35 Армия
Евкуров: Минобороны РФ утвердило план по развитию тренажерной базы до 2030 года
21:33 В стране и мире
Пропавших в подмосковных пещерах Сьяны детей нашли
20:55 В стране и мире
Группа туристов пропала в подмосковных пещерах Сьяны
19:50 В стране и мире
Спортсмены из РФ примут участие в Играх как «Олимпийская команда России»
17:43 В стране и мире
Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны до декабря 2022 года
Популярное
Популярное
Видео
Путин отреагировал на скандал с видео Дзюбы
Видео
Путин посоветовал Шнурову вместо мата использовать слово «редиска»
Видео
На море и в субтропиках: кадры испытаний способного вести стрельбу прямо на плаву новейшего танка «Спрут-СДМ1»
Видео
Кум Ванги предупредил о чудовищном по силе электромагнитном излучении после вспышки на Солнце
Американские СМИ сравнили пуски «Булавы» с концом цивилизации
СМИ обеспокоились исчезновением Елены Кориковой в Черногории
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.