СК возбудил дело после гибели 11 человек при пожаре в Томской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье по факту гибели одиннадцати человек в результате пожара в жилом доме в Асиновском районе Томской области.

«При тушении пожара спасатели МЧС обнаружили тела одиннадцати погибших, предположительно иностранных граждан. Двое мужчин, находившихся в доме, эвакуировались самостоятельно. Тушение пожара и разбор конструкций продолжается», - сказано в сообщении ведомства.

Для расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», создана следственная группа, в которую включены четыре следователя и три следователя-криминалиста.

Пожар начался утром 21 января в одноэтажном частном деревянном доме и охватил площадь в 208 квадратных метров. По предварительной информации, частная компания сдавала его в качестве общежития. Там проживали граждане Китая, Таджикистана и Узбекистана.