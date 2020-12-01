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В Москве спрогнозировали выпадение «алмазной пыли» и появление «ледяных игл»

Анна Касаткина
08:35 01.12.2020
Наблюдать необычные явления можно будет в четверг, пятницу и субботу.
В Москве спрогнозировали выпадение «алмазной пыли» и появление «ледяных игл»
© Фото: Дмитрий Проценко, Pixabay

В Москве к концу недели можно будет наблюдать высыпание так называемых «алмазной пыли» и «ледяных игл». Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, наблюдать явление можно будет в четверг, пятницу и субботу.

«Кое-где возможны высыпания "алмазной пыли" и "ледяных игл" — мельчайших ледяных кристаллов, иногда называемых "осадками ясного неба", с общим количеством не более 1-2 миллиметров», – сказал Тишковец РИА Новости.

Такое явление происходит по причине вымерзания водяного пара их атмосферы при высокой влажности воздуха, достигающей 90%, объяснил он.

Ранее москвичей предупредили о неблагоприятных погодных условиях. В столице местами идет мокрый снег.

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