В Швеции рассекретили информацию о Нобелевской премии Солженицына

Шведская академия открыла доступ к архивным документам по Нобелевской премии, которые держатся в секрете в течение 50 лет.

Из обнародованного списка номинантов следует, что кандидатура писателя Александр Солженицына была выдвинута на премию по литературе впервые в 1969 году. Наградить его предложили два специалиста из Калифорнийского университета в Беркли – Яков Малкием и Дензел Карр.

Они отмечали, что русский писатель после смерти Бориса Пастернака стал «по-настоящему великой фигурой в современной славянской литературе». Он, как считали эксперты, был настоящим мастером русской прозы.

Но в 1969 году Нобелевский комитет отказался присудить ему премию. В заявлении было сказано, что «роман Солженицына на общественно значимую тему является одним из наиболее выдающихся событий в европейской литературе последних лет». О каком именно произведении идет речь, не уточняется. Но присуждение награды, как рассказали в Нобелевском комитете, имело бы «трагические последствия для самого писателя».

Нобелевской премии по литературе Александр Солженицын был удостоен лишь спустя год, в 1970-м.

За всю историю эту награду получили пять русскоязычных писателей: Иван Бунин, Борис Пастернак, Михаил Шолохов, Александр Солженицын и Иосиф Бродский.