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Политолог объяснил, какие задачи преследовал Путин на пресс-конференции

Роман Захаров
02:49 18.12.2020
Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что основной темой выступления президента РФ стал коронавирус.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: kremlin.ru

Основной задачей президента РФ Владимира Путина во время большой пресс-конференции в 2020 году было показать логику его действий во внешней политике. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Задачей Владимира Путина во время этой пресс-конференции было показать логику его действий во внешней политике. Здесь не анонсируется каких-то новостей. И он объяснил эту логику достаточно четко и ясно», - заявил политолог.

При этом Марков отметил, что основной посыл выступления президента касался темы COVID-19 и вакцины от него.

«Самое главное, конечно, по коронавирусу, по вакцине. О том, что ждем, когда достаточное количество вакцин в России будет произведено, чтобы максимальное количество смогли вакцинироваться. И ждем, когда будут поступать новые вакцины, которые смогут использовать лица старше 65 лет... Владимир Путин также сообщил, что российская система здравоохранения смогла лучше чем другие страны пройти ситуацию с коронавирусом. То, что Министерство обороны в это внесло большой вклад и, конечно, большая благодарность за это Минобороны», - объяснил он.

Эксперт также считает, что Путин во время пресс-конференции дал понять гражданам страны, что государство не отказывается от социальных выплат, которые непременно будут сделаны.

Большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась в четверг, 17 декабря, и прошла в режиме видео-конференц связи. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, мероприятие было проведено с соблюдением всех мер предосторожности: все его участники предварительно прошли тест на коронавирус. Сама пресс-конференция в этом году оказалась продолжительной и длилась 4 часа 29 минут. 

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