СМИ: хакеры «заразили» ряд продуктов Microsoft

Массовая хакерская атака в США могла привести к заражению продуктов корпорации Microsoft, пишет Reuters. Об атаке на целый ряд министерств и ведомств в Соединенных Штатах ранее сообщил ряд СМИ.

В списке пострадавших перечислены министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент.

Кроме того, могли пострадать Национальное управление по ядерной безопасности и Минэнерго США. По данным агентства, к атаке причастны хакеры, использующие программное обеспечение фирмы SolarWinds.