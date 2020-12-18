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РФ и Германия обсудили совместное производство вакцин от COVID-19

Ян Брацкий
23:57 18.12.2020
В ближайшее время специалисты двух стран предметно обсудят вопросы совместного производства российских вакцин.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Xinhua globallookpress

Министры здравоохранения России и Германии обсудили возможность совместного производства российских вакцин от новой коронавирусной инфекции в Европе. Телефонный разговор Михаила Мурашко и Йенса Шпана состоялся сегодня. Обсуждение прошло в рамках поручения главы государства Владимира Путина.

«Михаил Мурашко подробно рассказал об эффективности российских вакцин, а также сообщил о существовании специальной онлайн-платформы, где содержится вся информация о вакцинированных лицах. В свою очередь, Йенс Шпан сообщил о готовности сотрудничать с Минздравом России по вопросу привлечения немецких компаний для совместного производства российских вакцин», - говорится в сообщении Минздрава.

Следующим шагом станет встреча российских и немецкий экспертов, которые в рабочем порядке обсудят все необходимые детали и проведут переговоры по вопросам поиска мощностей для совместного производства российских вакцин.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции, препарат получил название «Спутник V». Лекарство создано учеными из Центра имени Гамалеи совместно с экспертами Минобороны. Вакцина была испытана на добровольцах и продемонстрировала блестящие результаты и высокую степень безопасности.

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