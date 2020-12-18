МВД РФ создаст в своей структуре киберполицию

Замглавы МВД России Игорь Зубов рассказал, что ведомство планирует организовать в своей структуре киберполицию. Отмечается, что соответствующее решение уже принято главой МВД Владимиром Колокольцевым.

«Мы сегодня можем говорить о феномене влияния на массовое сознание молодежи в плане изменения ее поведения в деструктивную строну. Поэтому вот эта часть работы требует очень серьезного внимания», - подчеркнул Зубов в интервью проекту «Лично - детям», который реализуется уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка и Детским общественным советом (ДОС).

Зубов подчеркнул, что это вопрос не одного дня, он займет много времени и денежных средств.

По словам замглавы ведомства, в условиях пандемии коронавируса общий уровень преступности в РФ остался прежним, но в разы выросло число киберпреступлений.

Причинами, как отметил Зубов, являются влияние цифровизации общества и то, что люди, находясь в изоляции, имеют больше возможности в интернете черпать различные знания, в том числе криминального плана.

Ранее сообщалось, что МВД России к 2024 году создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. Он позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев.