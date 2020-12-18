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В Подмосковье рухнул горящий металлический ангар

Ян Брацкий
23:34 18.12.2020
Огонь стремительно распространился на площади 510 квадратных метров.
В Подмосковье рухнул горящий металлический ангар
© Фото: Николай Хижняк, РИА Новости

В Подмосковье обрушился горящий металлический ангар. Внутри строения находится производственный цех по изготовлению щитовых домов. Инцидент произошел в Дзержинском Московской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Московская область, Дзержинский, улица Овиновка, дом 30. Возгорание в металлическом ангаре на площади 510 квадратных метров (внутри производство щитовых домов). В 22.29 обрушение по всей площади», - цитирует РИА Новости сообщение областного главка МЧС.

Информации о возможных причинах пожара и пострадавших не поступало. На месте ЧП работают пожарные бригады, территория оцеплена. После тушения и проливки тлеющих конструкций дознаватели приступят к расследованию случившегося.

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