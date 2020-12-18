В Подмосковье рухнул горящий металлический ангар
Огонь стремительно распространился на площади 510 квадратных метров.
© Фото: Николай Хижняк, РИА Новости
В Подмосковье обрушился горящий металлический ангар. Внутри строения находится производственный цех по изготовлению щитовых домов. Инцидент произошел в Дзержинском Московской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Московская область, Дзержинский, улица Овиновка, дом 30. Возгорание в металлическом ангаре на площади 510 квадратных метров (внутри производство щитовых домов). В 22.29 обрушение по всей площади», - цитирует РИА Новости сообщение областного главка МЧС.
Информации о возможных причинах пожара и пострадавших не поступало. На месте ЧП работают пожарные бригады, территория оцеплена. После тушения и проливки тлеющих конструкций дознаватели приступят к расследованию случившегося.