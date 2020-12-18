МЧС увеличило группировку для тушения здания «Мосгоргеотреста»
Пожар происходит на площади 300 квадратных метров.
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Спасательная группировка, участвующая в тушении возгорания в здании «Мосгоргеотреста», расположенного на Ленинградском проспекте в столице, была увеличена и сейчас составляет 224 человека и 64 единицы техники. Об этом говорится в сообщении МЧС.
Из горящего строения были эвакуированы около 100 человек. Сведений о пострадавших к настоящему моменту не поступало.
По данным экстренных служб, пожар происходит на площади 300 квадратных метров.
Сообщение о ЧП в доме на Ленинградском проспекте поступило в ГУ МЧС России по Москве в 20.58. Возгорание произошло на седьмом этаже, огонь начал быстро распространяться.
В связи со случившимся прокуратура Москвы поручила Савеловской межрайонной прокуратуре провести проверку.