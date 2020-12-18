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За минувшие сутки в Москве умерли 74 человека с COVID-19

Ян Брацкий
23:18 18.12.2020
С начала пандемии коронавирусной инфекции, в российской столице скончались 10 317 человек.
За минувшие сутки в Москве умерли 74 человека с COVID-19
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

За минувшие сутки в Москве скончались 74 человека с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в российской столице составило 10 317, сообщает оперативный штаб по контролю и профилактике распространения болезни.

«В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - приводит ТАСС сообщение штаба. 

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной. С его слов, количество человек в стационарах приближается к 13 тысячам, многие из них переносят болезнь в тяжелой форме и нуждаются в особом медицинском уходе. Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, московские власти не планируют ввозить локдаун.

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