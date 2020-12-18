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Опубликованы кадры мощного пожара в здании «Мосгоргеотреста»

Анна Касаткина
22:56 18.12.2020
К тушению пожара привлечены 224 человека и 64 единицы техники.
© Видео: alextsaryev99 Instagram, lanchevsky Twitter, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Сети появились кадры крупного пожара в здании ГБУ «Мосгоргеотрест». На них можно увидеть поднимающиеся от здания клубы дыма и работу экстренных служб.

Пожар распространился на 300 квадратных метров, ему присвоен третий ранг сложности. Огонь быстро распространяется и уже перекинулся на чердак.

К тушению привлечены 224 человека и 64 единицы техники, сообщает ТАСС. Спасатели эвакуировали более ста человек из горящего здания и примыкающего к нему дома. Информации о пострадавших нет.

Прокуратура Москвы поручила Савеловской межрайонной прокуратуре провести проверку по факту происшествия, уточняет РИА Новости.

Сообщение о возгорании в доме на Ленинградском проспекте поступило в ГУ МЧС России по Москве в 20.58. Возгорание произошло на седьмом этаже, огонь быстро распространился.  Ранее сообщалось, что в здании находится человек, который не может выйти из кабинета и просит о помощи.

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