Собянин заявил об отсутствии планов введения радикальных ограничений в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируют вводить по примеру Европы радикальные ограничения из-за пандемии коронавируса.

«Надо беречь себя, ничего такого радикального мы не планируем, как сделано во многих европейских странах», - подтвердил мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Политик также попросил москвичей и гостей города в преддверии Нового года быть предельно осторожными при походах по торговым центрам и магазинам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице нет необходимости вводить жесткий локдаун из-за коронавируса, поскольку в городе нет взрывного роста заболеваемости COVID-19.