Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице остается сложной. Политик уточнил, что количество пациентов в больницах приближается к 13 тысячам.

«Ситуация остается сложной, и количество больных, которые находятся в стационарах, приближается к 13 тысячам», - подчеркнул Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По словам мэра столицы, многие из пациентов болеют тяжело, поэтому политик посоветовал гражданам беречь себя.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии планов введения радикальных ограничений в Москве из-за коронавируса.