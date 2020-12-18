В Москве полыхает здание «Мосгоргеотреста»

На севере Москвы загорелось здание ГБУ «Мосгоргеотрест». Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

Сообщение о пожаре на 7-м этаже здания на Ленинградском проспекте поступило в ГУ МЧС России по Москве в 20.58. Пожару присвоен третий ранг сложности, в данный момент к тушению привлечены более 100 человек личного состава и 25 единиц техники.

По данным РИА Новости, из здания эвакуировали десять человек. Информации о пострадавших не поступало.

ТАСС сообщает, что в горящем здании в одном из кабинетов находится человек, который не может выйти и просит о помощи. Пожарные принимают меры для его спасения.