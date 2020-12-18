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Собянин рассказал об ощущениях после вакцинации от коронавируса

Анна Касаткина
21:50 18.12.2020
Мэр сделал прививку, когда вакцина только проходила испытания.
Собянин рассказал об ощущениях после вакцинации от коронавируса
© Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress

Мэр Москвы Сергей Собянин не ощутил тяжелых последствий после вакцинации от коронавируса. По его словам, он сделал прививку, когда препарат еще проходил исследование.

«Тяжелых последствий я совершенно не ощутил, небольшая головная боль была утром. Прошло уже почти полгода, у меня хорошие титры», – отметил градоначальник.

В интервью «Россия-1» Собянин добавил, что небольшая температура после вакцинации наблюдается у молодых людей. Это объясняется тем, что у них высокая степень иммунитета, пояснил он.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 21 декабря, в Москве откроется запись на вакцинацию для новых групп риска. Привиться от COVID-19 смогут около миллиона человек.

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