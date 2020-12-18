Собянин рассказал об ощущениях после вакцинации от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин не ощутил тяжелых последствий после вакцинации от коронавируса. По его словам, он сделал прививку, когда препарат еще проходил исследование.

«Тяжелых последствий я совершенно не ощутил, небольшая головная боль была утром. Прошло уже почти полгода, у меня хорошие титры», – отметил градоначальник.

В интервью «Россия-1» Собянин добавил, что небольшая температура после вакцинации наблюдается у молодых людей. Это объясняется тем, что у них высокая степень иммунитета, пояснил он.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 21 декабря, в Москве откроется запись на вакцинацию для новых групп риска. Привиться от COVID-19 смогут около миллиона человек.