Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Перенесший COVID-19 британец рассказал о необратимых последствиях вируса

Виктория Ивашечкина
21:39 18.12.2020
По словам 58-летнего пациента, он провел в больнице 94 дня, из которых 61 был подключен к ИВЛ.
Перенесший COVID-19 британец рассказал о необратимых последствиях вируса
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости

Британец, перенесший коронавирус, рассказал о необратимых осложнениях COVID-19.

По рассказам 58-летнего Мола Мартина, ему пришлось провести в больнице более трех месяцев (94 дня). Из них два месяца (61 день) он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Британец подчеркнул, что медики оценивали шансы на выздоровление мужчины как нулевые.

Более того, у него были поражены нервы в ногах, пропало зрение на правом глазу, и вернуть его не удастся, передает телеканал ITV

По словам Мартина, у него все еще остаются проблемы с почками. Врачам пришлось ампутировать ему несколько пальцев на руках.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что у пациентов, перенесших COVID-19, могут наблюдаться ухудшения общего самочувствия организма. Последствиями вылеченной инфекции коронавируса могут быть слабость, снижение памяти и концентрации внимания, быстрая утомляемость.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.