Перенесший COVID-19 британец рассказал о необратимых последствиях вируса

Британец, перенесший коронавирус, рассказал о необратимых осложнениях COVID-19.

По рассказам 58-летнего Мола Мартина, ему пришлось провести в больнице более трех месяцев (94 дня). Из них два месяца (61 день) он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Британец подчеркнул, что медики оценивали шансы на выздоровление мужчины как нулевые.

Более того, у него были поражены нервы в ногах, пропало зрение на правом глазу, и вернуть его не удастся, передает телеканал ITV.

По словам Мартина, у него все еще остаются проблемы с почками. Врачам пришлось ампутировать ему несколько пальцев на руках.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что у пациентов, перенесших COVID-19, могут наблюдаться ухудшения общего самочувствия организма. Последствиями вылеченной инфекции коронавируса могут быть слабость, снижение памяти и концентрации внимания, быстрая утомляемость.