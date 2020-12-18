В предвкушении праздника: в Подмосковье открылись елочные питомники

С пятницы, 18 декабря, в Подмосковье начали работать елочные питомники.

Там ждут всех, кто хочет срубить новогоднее дерево своими руками и на законных основаниях. Цены вполне гуманные. Самый популярный размер от метра до полутора стоит около трехсот рублей. Работать питомники будут вплоть до 30-ого декабря.

Ранее специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации, на что следует обратить внимание при покупке безопасной и качественной новогодней елки. Отмечается, что приобрести праздничную ель можно на городском елочном базаре или в лесничестве. Также это можно сделать на новогодних ярмарках, которые открываются с середины декабря на розничных рынках и на территориях, прилегающих к торговым центрам.