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В МИД РФ подтвердили готовность к открытому диалогу с Киевом

Анна Касаткина
20:30 18.12.2020
Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что диалог должен быть конструктивным.
В МИД РФ подтвердили готовность к открытому диалогу с Киевом
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

МИД России никогда не уклоняется от предметного и конструктивного диалога с кем бы то ни было. Об этом заявил глава ведомства Сергей Лавров в ответ на заявление украинского коллеги Дмитрия Кулебы о том, что Лавров якобы не идет с ним на контакт и не отвечает на звонки с просьбами поговорить о ситуации на Донбассе.

Министр отметил, что с Кулебой он общался по видеосвязи 30 апреля на встрече глав внешнеполитических ведомств стран «нормандского формата». В начале сентября, когда Лавров находился с визитом в Сирии, глава украинского МИД действительно запрашивал с ним телефонный разговор, уточнил он.

«Он хотел обсудить инцидент на линии соприкосновения в Донбассе. Насколько известно, через пару дней этот вопрос рассматривался в Контактной группе. Думаю, что по подобным темам Киеву следует выходить на прямую связь с Донбассом, как это предусмотрено минским "Комплексом мер", а не пытаться политизировать ситуацию и решать вопросы через посредничество Москвы, Берлина и Парижа», – пояснил Лавров.

Он подчеркнул, что если у Кулебы появится желание обсудить конкретные вопросы, которые касаются выполнения Киевом Минских соглашений, договоренностей парижского саммита или двусторонних отношений с Украиной, Москва открыта к диалогу.

«К сожалению, пока такого желания мы не видим», – добавил Лавров.

Ранее в МИД РФ призвали Украину прекратить саботаж Минских договоренностей, отметив, что другой альтернативы урегулирования кризиса нет.

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