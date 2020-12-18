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Кабмин РФ утвердил перечень из 132 видов госконтроля по «регуляторной гильотине»

Виктория Ивашечкина
20:23 18.12.2020
Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года.
Кабмин РФ утвердил перечень из 132 видов госконтроля по «регуляторной гильотине»
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

Российское правительство утвердило перечень из 132 видов государственного контроля, которые попадают под «регуляторную гильотину». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Реформа контрольно-надзорной деятельности предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Отмечается, что новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года.

В настоящее время в ГД уже прошел первое чтение правительственный законопроект. Им создается новый механизм контроля и надзора, внедряемый во все отраслевое регулирование в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности.

Ранее сообщалось, что правительство России по состоянию на начало сентября текущего года отменило большинство нормативно-правовых актов, которые содержали избыточные и устаревшие требования к бизнесу.

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