Кабмин РФ утвердил перечень из 132 видов госконтроля по «регуляторной гильотине»

Российское правительство утвердило перечень из 132 видов государственного контроля, которые попадают под «регуляторную гильотину». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Реформа контрольно-надзорной деятельности предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Отмечается, что новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года.

В настоящее время в ГД уже прошел первое чтение правительственный законопроект. Им создается новый механизм контроля и надзора, внедряемый во все отраслевое регулирование в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности.

Ранее сообщалось, что правительство России по состоянию на начало сентября текущего года отменило большинство нормативно-правовых актов, которые содержали избыточные и устаревшие требования к бизнесу.