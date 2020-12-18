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«Роскосмос» провел первое огневое испытание самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя

Анна Касаткина
19:58 18.12.2020
По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, все параметры двигателя в норме.
«Роскосмос» провел первое огневое испытание самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя
© Фото: Роскосмос

Первое огневое испытание самого мощного в мире жидкостного двигателя РД-171МВ провело НПО «Энергомаш», входящее в структуру «Роскосмоса». Об этом рассказал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«"Энергомаш" сегодня провел первое полноразмерное огневое испытание самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ», – написал он на своей странице в Twitter.

Все параметры двигателя в норме, уточнил Рогозин.

Двигатели РД-171МВ предназначены для первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5» («Иртыш»), первый запуск которой назначен на ноябрь 2022 года. Она должна заменить производимую на Украине ракету «Зенит». Кроме того, двигатель будет использоваться на первой ступени сверхтяжелой ракеты «Енисей».

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