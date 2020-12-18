В стране и мире «Роскосмос» провел первое огневое испытание самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя Анна Касаткина По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, все параметры двигателя в норме. © Фото: Роскосмос Первое огневое испытание самого мощного в мире жидкостного двигателя РД-171МВ провело НПО «Энергомаш», входящее в структуру «Роскосмоса». Об этом рассказал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. «"Энергомаш" сегодня провел первое полноразмерное огневое испытание самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ», – написал он на своей странице в Twitter. Все параметры двигателя в норме, уточнил Рогозин. Двигатели РД-171МВ предназначены для первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5» («Иртыш»), первый запуск которой назначен на ноябрь 2022 года. Она должна заменить производимую на Украине ракету «Зенит». Кроме того, двигатель будет использоваться на первой ступени сверхтяжелой ракеты «Енисей». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика