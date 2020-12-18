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Железный кашалот: как устроена новая ледостойкая платформа «Северный полюс»

Павел Кутаренко
19:30 18.12.2020
Облик морского гиганта позволяет платформе не вмерзать в лед.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Всесезонная самодвижущаяся платформа «Северный полюс» спущена на воду с «Адмиралтейских верфей» в Санкт-Петербурге. Уникальное научное судно сможет бороздить арктические воды без помощи ледокола. Эта дрейфующая лаборатория  позволит ученым возобновить комплексные  исследования в Заполярье. Раньше им приходилось разворачивать обитаемые станции на льдинах.

Первая в мире самодвижущаяся ледостойкая платформа в длину 83 метра, ширина составляет 22 метра. Своеобразные обводы корпуса напоминают кашалота и это – неспроста. Благодаря такой форме корпуса судно не должно вмерзать в лед.

О борт разбивают традиционную бутылку шампанского. «Северный полюс» сделан из особой высокопрочной стали – ему не страшны полярные льды и температура в -50. В Петербурге всего за два года смогли построить плавучий научно-исследовательский центр, чье призвание – стать «хозяином» Арктики.

«Коллектив мобильный, коллектив наш, петербургский, он всегда выполнял и будет выполнять все задания правительства РФ. Хотелось бы пожелать успехов, удачи, слова благодарности всем, кто принимал участие в этом проекте. Спасибо, с праздником!», – поздравляет со спуском платформы губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Огромное судно удерживает на стапеле только стальная балка – ее называют «задержником». Самый важный момент – через секунды «Северный полюс» спустят на воду.

На платформе будут созданы 20 лабораторий, с помощью которых ученые смогут проводить океанографические, климатические, геофизические исследования, брать пробы грунта, искать полезные ископаемые. На борту – беспилотники и вертолет. Особое внимание – комфорту экипажа, ведь этот могучий «кашалот» сможет автономно работать в Арктике два года.

«Необычная форма носовой оконечности, это сделано для того, чтобы при относительно небольших измерениях судна получить максимальную полезную площадь, для работы как экипажа, так и для ученых», – поясняет гендиректор АО «Адмиралтейские верфи» Алексей Бузаков.

Постройка самодвижущейся платформы продиктована национальными интересами. Из-за глобального изменения климата уже семь лет, как прекращена круглогодичная работа дрейфующих исследовательских станций в Арктике. И если раньше полярникам приходилось добираться на ледоколах и жить на льду, то теперь у них будет и транспорт, и дом с лабораториями.

«Мы ждем это судно и ждем возобновления всех тех исследований, которые, к сожалению, были приостановлены с 13-го года. Поскольку у нас не первый опыт сотрудничества с верфью, мы не сомневаемся в результате», – отмечает замруководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталия Радькова.

Несмотря на то, что ничего подобного пока нет ни у кого, Россия не планирует пользоваться «Северным полюсом» в одиночку. К участию в экспедициях будут приглашать ученых со всего мира.

Впереди – достройка и оснащение, которые займут весь следующий год. А уже в 2022 году, после завершения всех испытаний, уникальная платформа отправится работать на Северный полюс.

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