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В США нашли бутылку с загадочным посланием из позапрошлого века

Анна Касаткина
18:46 18.12.2020
Бутылку из-под виски с запиской обнаружили за дымоходом камина.
В США нашли бутылку с загадочным посланием из позапрошлого века
© Фото: BostonArchaeo, Facebook

Бутылку с загадочной запиской, датированной концом XIX века, обнаружили в доме в американском Бостоне. Фотографии необычной находки на странице в Facebook опубликовала археологическая служба Boston Archaeology Program.

Старую бутылку из-под ржаного виски нашли за дымоходом камина. Внутри лежала датированная 23 сентября 1894 года рукописная записка с именем Том Форд и таинственными посланием: «6 on Shea» («6 на Ши»).

© BostonArchaeo, Facebook

В комментариях выдвинули различные теории по поводу содержания записки. Некоторые пользователи считают, что это похоже на ставку или пари, другие уверены, что некий Том Форд жил на улице Ши в Бостоне в доме №6. Одна из подписчиц опубликовала подкрепленную фактами теорию: она предположила, что Том Форд в 1894 году делал ставку на исход суда над владельцем бара по имени Джон Ши из Вашингтона, которого привлекли к ответственности за нелегальную торговлю виски.

Ранее брошенная в воду бутылка с посланием спасала жизнь трем американским туристам.

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